Новосибирская восьмиклассница с гармошкой покорила Якубовича на «Поле Чудес»

Динара Вдовина стала звездой вечера на шоу. Фото: Предоставлено Оксаной Вдовиной

Новосибирская гармонистка Динара Вдовина покорила ведущего шоу «Поле Чудес» и зрительский зал русской народной песней. Мама девочки Оксана прошла в финал шоу на Первом канале, которое показали 9 декабря.

- Летом нас пригласили на шоу организаторы фестиваля в Туле. Динару одну не брали, так как она ребёнок, мне пришлось пойти. Я думала, постою в первой игре, она выступит, и уйдём. Но я неожиданно для себя выиграла тройку, а потом ещё и игру, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки Оксана Вдовина.

14-летняя гармонистка вышла с песней «Суббота», ее выбирали вместе с музыкальным редактором. Зал был в восторге и хлопал юной сибирячке, а ведущий похвалил ее:

- Леонид Аркадьевич её увидел только на съёмках, был довольный, что он говорил, я не знаю. После передачи нас ждали зрители, чтобы сфотографироваться с нами. В восторге были от Динариного выступления, - сообщила Оксана Вдовина.

Сибирячка Динара Вдовина стала играть на гармошке с 7 лет, к 14 годам дала более 200 концертов, в том числе за границей. Ее видео на YouTube собирали больше полумиллиона просмотров, фанаты сравнивали ее с юной Пелагеей. Среди поклонников творчества юной гармонистки — русские эмигранты и Гарик Сукачев.

Сейчас девочка учится в 8 классе школы, занимается в 7 классе музыкальной школы. Через год планирует поступить в музыкальный колледж.

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