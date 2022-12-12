На Бердском шоссе под Новосибирском три машины оказались в кювете после ДТП

Большегруз и две иномарки оказались в кювете после ДТП под Новосибирском. Фото: АСТ-54 Black

Большегруз и две иномарки оказались в кювете после ДТП под Новосибирском. Все произошло на Бердском шоссе рядом с остановкой «Звёздная» в Первомайском районе.

Как рассказали в Телеграм-канале «АСТ-54 Black», участниками дорожно-транспортного происшествия стали длинномер, Renault Logan и Kia Rio. По словам очевидцев, «Рено» подрезал большегруз, после чего обе машины вылетели с дороги.

Вылетая в кювет, грузовик случайно зацепил «Киа».

− По словам нашего читателя, от водителя Логана доносился запах алкоголя, − отметили в публикации.

Информации о пострадавших не поступало.

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