«Ребенку 20 минут идти по морозу»: родители возмутились ликвидацией школьной остановки под Новосибирском

Администрация обещала вывести на маршрут второй автобус Фото: Тимур ХАНОВ.

Родители учеников села в Новосибирской области пожаловались на ликвидацию остановки школьного автобуса. Мама школьника опубликовала пост в сообществе «Типичная Колывань» во «ВКонтакте»:

- Автобус школы №2 возит детей в село Большой Оëш на протяжении более 10 лет. Но сейчас подняли вопрос об остановке в середине Оëша. Школа №2 среагировала, и они убрали остановку. Время 6 вечера, на улице темно, фонари работают через раз, холод. Дети должны идти с начала села Оëш до своих домов, при том что маршрут не поменяли. То есть, моему ребëнку надо идти 20 минут с первой остановки по морозу. Хотя ликвидированная остановка была в 2 минутах от дома, - написала анонимно одна из родителей.

В администрации Колыванского района пообещали решить вопрос в ближайшее время:

- В настоящее время подвоз детей осуществляется одним автобусом. Но 6 декабря 2022 года школа получила второй автобус. Он выйдет на маршрут после после постановки на учет в ГИБДД. Пересматриваются маршруты движения школьных автобусов и создание организованных павильонов для посадки и высадке детей, - сообщили в администрации Колыванского района.

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