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НовостиОбщество12 декабря 2022 9:30

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал более оперативно устранять коммунальные аварии

По словам главы региона, степень износа теплосетей достаточно большая
Анастасия ХРОМЫХ
Губернатор не доволен длительным устранением последствий аварий.

Губернатор не доволен длительным устранением последствий аварий.

Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил чиновникам повысить оперативность при устранении коммунальных аварий. Его слова прозвучали на оперативном совещании в понедельник, 12 декабря.

Глава региона подчеркнул, что каждый год объемы ремонтных работ на коммунальных сетях увеличиваются. Из областного бюджета ежегодно выделяются субсидии на подготовку систем к зиме.

Однако, по словам Андрея Травникова, степень износа теплосетей достаточно большая. Поэтому избежать локальных аварий в ближайшие годы вряд ли получится.

Губернатор признался, что не доволен длительным устранением последствий аварий. В пример он привел ситуацию в Искитиме: ночью 10 декабря там произошел масштабный прорыв на теплосетях, под отключения попали 157 многоквартирных домов, пять детсадов и три школы. Однако по состоянию на 12 декабря еще не все порывы нашли.

Андрей Травников поручил мэрам городов и главам муниципалитетов уделить больше внимания коммунальным вопросам.

− Если необходимо, заявляйте резервы, усиливайтесь. Нужно, чтобы у людей не возникало ощущений, что работа с аварией идет неделю и даже более длительный срок, − добавил глава НСО.

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