Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал более оперативно устранять коммунальные аварии

Губернатор не доволен длительным устранением последствий аварий. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил чиновникам повысить оперативность при устранении коммунальных аварий. Его слова прозвучали на оперативном совещании в понедельник, 12 декабря.

Глава региона подчеркнул, что каждый год объемы ремонтных работ на коммунальных сетях увеличиваются. Из областного бюджета ежегодно выделяются субсидии на подготовку систем к зиме.

Однако, по словам Андрея Травникова, степень износа теплосетей достаточно большая. Поэтому избежать локальных аварий в ближайшие годы вряд ли получится.

Губернатор признался, что не доволен длительным устранением последствий аварий. В пример он привел ситуацию в Искитиме: ночью 10 декабря там произошел масштабный прорыв на теплосетях, под отключения попали 157 многоквартирных домов, пять детсадов и три школы. Однако по состоянию на 12 декабря еще не все порывы нашли.

Андрей Травников поручил мэрам городов и главам муниципалитетов уделить больше внимания коммунальным вопросам.

− Если необходимо, заявляйте резервы, усиливайтесь. Нужно, чтобы у людей не возникало ощущений, что работа с аварией идет неделю и даже более длительный срок, − добавил глава НСО.

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