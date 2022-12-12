«Тёплышки из Сибири»: волонтёры в Новосибирске мастерят окопные свечи для бойцов в зоне СВО

В Новосибирске делают свечи для военнослужащих на СВО. Фото: предоставлены Ульяной Артамоновой.

Военнослужащих на спецоперации будут греть окопные свечи, изготовленные новосибирцами. Об этом КП-Новосибирск сообщила президент Общественной организации охраны окружающей среды «Пчела» Ульяна Артамонова.

Пока изготовлена 71 свеча, в каждой из них лежит записка с теплыми словами от волонтёра.

– Использовали жестяные банки и картон. Воск топили на плитках и заливали. Все окопные свечи с записками. Активисты даже плакали, когда их писали, – рассказала Ульяна Артамонова.

Волонтёры вкладывают в свечи записки с тёплыми пожеланиями. Фото: предоставлены Ульяной Артамоновой.

С помощью блиндажных свечей бойцы смогут приготовить еду и сварить кофе, подсушить обувь и согреться без привлечения внимания. Свеча не дает дыма и горит от 4 до 10 часов в зависимости от размера.

Организаторы акции назвали её «Тёплышки из Сибири». Каждый новосибирец может помочь военнослужащим, если принесет в экоцентр жестяные банки, картон и парафин по адресу: улица Орджоникидзе, 40, офис 1319 (2 подъезд, 1 этаж). Прием по вторникам и четвергам с 12:00 до 20:00.

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