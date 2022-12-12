«До -37!»: Лютые морозы накроют Новосибирскую область

В Новосибирск нагрянут морозы до -32 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Морозы не отступают от Новосибирской области. После кратковременной передышки регион скуёт холод до -37 градусов. В самом Новосибирске похолодает до -32. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Западно-сибирском гидрометцентре.

– В ночь на 13 декабря в Новосибирской области ожидаются интенсивные осадки, регион накроет ныряющий циклон с Тобольска. В течение дня 13 декабря интенсивность осадков снизится, а температура будет понижаться. 14 декабря ночью температура в пригороде понизится до -32 градусов, в ночь на 15 декабря в некоторых районах Новосибирской области похолодает до -37 градусов. В Новосибирске днем 15 декабря ожидается -22…-24 градуса, – уточнили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным синоптиков, до 20 декабря в Новосибирске и области будет неустойчивая погода с резкими перепадами температур. Краткосрочное потепление будут сменять краткосрочные морозы.

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