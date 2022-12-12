При пожаре в частном доме в Калининском районе Новосибирска погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Калининском районе. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Два человека погибли при пожаре в частном доме, расположенном на улице Осоавиахима в Калининском районе Новосибирска. ЧП произошло утром, 12 декабря.

Как ранее сообщали в МЧС, пожар тушили 24 человека личного состава и шесть спецмашин.

В ходе тушения были обнаружены тела двоих человек − 61-летнего хозяина дома и женщины, личность которой еще не установлена. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

− В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, − отметили в Следкоме.

Были назначены судебные экспертизы. Их цель – установить точную причину возгорания и причину смерти новосибирцев. По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с бытовой техникой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber