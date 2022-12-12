На Димитровском мосту в Новосибирске седан влетел в ограждение. Фото: "АСТ-54".

В понедельник, 12 декабря, на Димитровском мосту в Новосибирске темно-синий седан влетел в ограждение. Об аварии в соцсети сообщили очевидцы.

– ДТП произошло на въезде на заправку «Газпромнефть», – уточнили в группе «АСТ-54».

На фото с места ДТП видно, что рядом с седаном находился грузовик. Очевидцы пояснили, что не знают, причастен он к аварии или нет.

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