На Димитровском мосту в Новосибирске седан влетел в ограждение. Фото: "АСТ-54".
В понедельник, 12 декабря, на Димитровском мосту в Новосибирске темно-синий седан влетел в ограждение. Об аварии в соцсети сообщили очевидцы.
– ДТП произошло на въезде на заправку «Газпромнефть», – уточнили в группе «АСТ-54».
На фото с места ДТП видно, что рядом с седаном находился грузовик. Очевидцы пояснили, что не знают, причастен он к аварии или нет.
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