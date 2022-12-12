В Ленинском районе Новосибирска у тягача на ходу отвалились колеса

Тягач потерял несколько колес на проезде Энергетиков в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Тягач потерял несколько колес на проезде Энергетиков в Новосибирске. Инцидент произошел утром, 12 декабря.

Машина ехала в сторону площади Труда. Внезапно у нее отвалилось одно колесо, а затем – второе, рассказали в группе «АСТ-54».

Большегруз двигался на небольшой скорости, поэтому водитель успел вовремя затормозить. Другим транспортным средствам тоже повезло.

− По счастливой случайности, другие автомобили не стали участниками данного ДТП, − отметили в публикации.

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