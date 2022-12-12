«Запасы не помешают!»: новосибирцы везут 100 килограммов мёда бойцам батальона «Вега»

Бойцам передали мёд для профилактики гриппа. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Кыштовского района в Новосибирской области везут 100 килограммов мёда бойцам элитного именного добровольческого батальона «Вега». Об этом КП-Новосибирск рассказал командир подразделения, первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.

Военнослужащим привозят и дизельные генераторы, и теплые носки, и сухпайки, но мёд тоже не лишний, считает командир отряда. Тем более сейчас гуляет грипп, а мёд знаменит своими профилактическими свойствами.

– Пока везут нам, а мы заберем с собой (в зону проведения СВО). Это конечно с запасом, так как неизвестно, какое время бойцы будут находиться на линии соприкосновения. Но место, где хранить, есть. Запасы такого продукта не помешают! – рассказал КП-Новосибирск Андрей Панферов.

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