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НовостиОбщество12 декабря 2022 7:19

«Запасы не помешают!»: новосибирцы везут 100 килограммов мёда бойцам батальона «Вега»

Жители Новосибирской области передали 100 килограммов мёда для батальона «Вега»
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Бойцам передали мёд для профилактики гриппа.

Бойцам передали мёд для профилактики гриппа.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Кыштовского района в Новосибирской области везут 100 килограммов мёда бойцам элитного именного добровольческого батальона «Вега». Об этом КП-Новосибирск рассказал командир подразделения, первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.

Военнослужащим привозят и дизельные генераторы, и теплые носки, и сухпайки, но мёд тоже не лишний, считает командир отряда. Тем более сейчас гуляет грипп, а мёд знаменит своими профилактическими свойствами.

– Пока везут нам, а мы заберем с собой (в зону проведения СВО). Это конечно с запасом, так как неизвестно, какое время бойцы будут находиться на линии соприкосновения. Но место, где хранить, есть. Запасы такого продукта не помешают! – рассказал КП-Новосибирск Андрей Панферов.

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