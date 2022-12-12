Представились сотрудниками «Новосибирскэнергосбыта»: мошенники требовали с пенсионерки 190 тыс руб за замену электропроводки

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

В 16.55 субботы в Дежурную часть ГВАРДИИ позвонила одна из жительниц дома на ул. Селезнева, безопасность которого обеспечивает Агентство в рамках услуги «Безопасный двор». Бдительная соседка обратила внимание на двух подозрительных мужчин, которые под видом сотрудников «Новосибирскэнергосбыта» пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины и навязать ей срочную замену электропроводки стоимостью 190 тысяч рублей.

Прибывшие бойцы ГБР-74 задержали псевдо-электриков - ими оказались уроженец Республики Бурятия 1990 г. р. и житель Кемеровской области 2003 г. р. При передаче злоумышленников сотрудникам полиции выяснилось, что мошенники уже успели «засветиться» на ул. Кропоткина. Там они под видом проверки электросчетчика взяли с доверчивой пенсионерки 10 тысяч рублей.

Бдительность и осторожность проявил еще один клиент Агентства. В 8.47 сотрудница детской музыкальной школы на ул. Бориса Богаткова обнаружила недалеко от входа в здание подозрительную сумку и позвонила в Дежурную часть Агентства. Подъехавший на место экипаж ГБР-72 ограничил перемещение людей рядом со зданием. По итогам осмотра сумки взрывчатых веществ или других опасных предметов в ней не обнаружилось. Агентство Безопасности ГВАРДИЯ еще раз напоминает о недопустимости самостоятельного осмотра оставленных без присмотра сумок и пакетов - в случае их обнаружения необходимо вызвать сотрудников правоохранительных органов.