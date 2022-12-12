Установлена личность человека, найденного под завалами после взрыва в гаражах в Новосибирске

Тело вытащили из-под завалов.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Стало известно, кого нашли новосибирские спасатели под завалами после взрыва в гаражах. Напомним, что ЧП произошло 10 декабря на улице Мира 60к2. Предварительная причина взрыва - разгерметизация газового баллона в одном из гаражей.
Спасатели достали из-под завала тело мужчины. Погибшим оказался 65-летний хозяин взорвавшегося гаража.
- Сейчас назначены судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертиза, - рассказали КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по по статье причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.
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