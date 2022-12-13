В Новосибирске рабочий угнал баклажановый «ИЖ», чтобы сбежать с другом в Крым

Суд вынес строгий приговор молодому угонщику Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирске суд строго наказал 22-летнего парня за угон авто ради поездки в Крым. Преступление произошло в августе 2021 года года в Первомайском районе.

22-летний подсудимый выпивал с другом и решил доехать с ним до Крыма. Молодые люди вышли из подъезда и увидели припаркованный «ИЖ Ода» в кузове цвета «баклажан». Парни проникли в салон, завели машину и поехали на юг России.

Молодые люди успели выехать за пределы Новосибирска, но в пути у машины сломался двигатель. Поэтому дальше они двигались на буксире. Сотрудники ГИБДД опознали угнанный «ИЖ» по ориентировке и потребовали остановиться. Тогда 22-летний подсудимый выпрыгнул из авто и сбежал, а его друг остался на месте.

Через несколько недель угонщика нашли, он написал явку с повинной и полностью признал вину в угоне группой лиц по предварительному сговору. Подсудимый оказался уроженцем Лесосибирска. Мужчина был неоднократно судим за кражи и вождение в пьяном виде.

- Первомайский районный суд назначил ему 4 года и 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима с учетом не отбытой части наказания. Осужденный оспорил строгость наказания и заявил о нарушениях в ходе следствия. Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу, приговор вступил в законную силу, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Надежда Ракова.

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