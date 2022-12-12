Стала известна предварительная причина крупной коммунальной аварии в Искитиме под Новосибирском

Гидроудар подорвал теплосети, специалисты до сих пор находят утечки. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Названа предположительная причина масштабной аварии на теплосетях в Искитиме. Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщил о ней в понедельник, 12 декабря, на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам министра, семь могла не выдержать резкого скачка давления – гидроудара.

– 10 декабря в 1:40 ночи в результате гидроудара в системе теплоснабжения города образовались многочисленные порывы на сетях. Под отключением находились 157 многоквартирных домов, 5 детских садов и 3 школы, – сообщил министр.

Систему восстановили вечером 11 декабря, котельная работает на пределе. Специалисты ищут оставшиеся утечки. Губернатор региона Андрей Травников поручил провести расследование, чтобы выяснить точную причину гидроудара.

Всего в Новосибирской области за неделю было зарегистрировано 27 отключений электроснабжения, 29 – тепла и 28 – воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber