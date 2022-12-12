Экстремалы прокатились по Оби в декабре на досках для сап-серфинга

В Новосибирске любители активного отдыха устроили заплыв на Сапах в декабре. Фото: предоставлены Евгением Поповым.

В Новосибирске экстремалы отправились в плавание на досках для сап-серфинга в декабре. В минувшее воскресенье группа сап-серфингистов в течение двух часов курсировала по незамерзающей протоке Оби «Святой источник». Об этом КП-Новосибирск рассказал организатор активных видов отдыха Евгений Попов.

Зимние сплавы по Оби - это красиво и таинственно. Фото: предоставлены Евгением Поповым.

Один из участников даже свалился в воду, но с ним всё в порядке – в таких случаях выручает страховка и непромокаемая одежда.

Один из участников плюхнулся в воду. Фото: предоставлены Евгением Поповым.

– В случае падения надо забраться обратно и поменять шапку. Остальное всё сухое остаётся, опасности для здоровья нет, – рассказал КП-Новосибирск Евгений Попов.

В группу набирают до 30 человек. Фото: предоставлены Евгением Поповым.

В воскресном сплаве новичков не было, но начинающих зачастую тоже приглашают на зимние прогулки. Чем больше участников – тем безопаснее. В одиночку кататься не стоит. Зимой в группы набирают до тридцати человек разных возрастов – покататься приходят даже 78-летние.

На Сапах сплавляются желающие всех возрастов. Фото: предоставлены Евгением Поповым.

Во время прогулки участники заметили заледеневшую рыболовную сеть.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о спортсменах, которые сплавляются зимой по льду и режут кромку носом сапа, как ледоколом.

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