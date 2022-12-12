В Новосибирске открыли памятник выпускнику НВВКУ, спасшему товарищей ценой своей жизни

Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

17 марта при выполнении боевой задачи разведывательная группа под его командованием вступила в бой с превосходящим противником. В ходе боя в боевой порядок группы влетела осколочная граната. Мгновенно сориентировавшись, командир накрыл гранату своим телом и ценой жизни спас товарищей. Бойцы подразделения не только выжили, но и, уничтожив противника, вышли к своим.

5 апреля 2022 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Песковому было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

На торжественном мероприятии присутствовал депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Аксёненко. Именно благодаря его помощи на Аллее Героев НВВКУ появился бронзовый бюст Максима Пескового:

- Для меня большой честью было помочь нашему училищу в установке этого бронзового бюста на Аллее Героев. Мы должны помнить и чтить имя каждого героя, рассказы об их подвигах должны передаваться из поколения в поколение, - отметил Аксёненко.

На торжественных мероприятиях присутствовали заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-лейтенант А. А. Будышкин, сенатор Российской Федерации В. Ф. Городецкий, депутат Государственной Думы Российской Федерации А. С. Аксёненко, заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области А. Б. Панферов, Герой Российской Федерации Д. В. Ларин, родители старшего лейтенанта Пескового - Владимир Вячеславович и Елена Александровна, юнармейцы и ветераны училища.