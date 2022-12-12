На Пашинском шоссе под Новосибирском загорелся автобус «ПАЗ». Фото: "АСТ-54".
В понедельник, 12 декабря, на Пашинском шоссе под Новосибирском загорелся автобус «ПАЗ». Произошло это недалеко от съезда с Северного объезда. Судя по кадрам, которые показали в соцсетях, огонь полностью уничтожил автобус.
– Пожарно-спасательные подразделения реагировали на возгорание в 8:12. Автобус на момент прибытия спасателей был полностью в огне. Автобус не рейсовый. Пассажиров в нем не было, – сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Водитель «ПАЗика» был на месте. Он не пострадал.
Причину возгорания установят дознаватели МЧС.
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