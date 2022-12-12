Новосибирск украсили к Новому году 2023: смотрим видео с праздничными локациями

Новосибирск стал Новогодней столицей России.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске становится все больше праздничных локаций. Новогодние селфи можно сделать буквально на каждом шагу.
Огромная новогодняя ёлка украсила Театральный сквер.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Золотом сияет улица Ленина с подвесным потолком из гирлянд. Ее украсили в первую очередь. Улицу могут оставить пешеходной, если этого захотят горожане.
В скверах и парках разместились олени и сверкающие звездочки со снежинками.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Дети уже оценили залитые ледяные горки и сияющие украшения.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Театральном и Первомайском скверах появились сверкающие звёзды, снежинки и огромные олени. Для детей залили горки, а на Михайловской набережной готовят большой ледовый городок.
На Михайловской набережной строят ледовый городок и открыли домик снежинки.
Фото: Никита МАНЬКО
Напомним, на набережной открыли Домик Снежинки с тач-экраном, где каждый новосибирец может получить свою уникальную снежинку.
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