Новосибирск украсили к Новому году 2023: смотрим видео с праздничными локациями

Новосибирск стал Новогодней столицей России. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске становится все больше праздничных локаций. Новогодние селфи можно сделать буквально на каждом шагу.

Огромная новогодняя ёлка украсила Театральный сквер. Фото: Иван МАКЕЕВ

Золотом сияет улица Ленина с подвесным потолком из гирлянд. Ее украсили в первую очередь. Улицу могут оставить пешеходной, если этого захотят горожане.

В скверах и парках разместились олени и сверкающие звездочки со снежинками. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дети уже оценили залитые ледяные горки и сияющие украшения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Театральном и Первомайском скверах появились сверкающие звёзды, снежинки и огромные олени. Для детей залили горки, а на Михайловской набережной готовят большой ледовый городок.

На Михайловской набережной строят ледовый городок и открыли домик снежинки. Фото: Никита МАНЬКО

Напомним, на набережной открыли Домик Снежинки с тач-экраном, где каждый новосибирец может получить свою уникальную снежинку.

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