У продавца из Таджикистана изъяли сотню контрафактных кроссовок в Новосибирске. Фото: УФССП по НСО.
Новосибирские судебные приставы изъяли у продавца из Таджикистана контрафактные кроссовки. Он торговал ими в одном из ТЦ на Гусинобродском шоссе. Согласия с правообладателем у 43-летнего гражданина из Таджикистана не было.
– Мужчина продавал кроссовки под известными брендами спортивной обуви. Должника удалось вычислить благодаря взаимодействию с представителями власти. Также мужчина зарегистрировался недавно на Госуслугах, ему туда пришла повестка, – сообщили на сайте УФССП по НСО.
Нарушитель явился в отделение к приставам. Там он получил уведомление о том, что необходимо передать контрафактную обувь. Мужчина кроссовки передал, также оплатил исполнительный сбор в размере 10 тысяч рублей. Контрафактную обувь направили в ТУ Росимущество. Там контрафакт уничтожат.
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