У продавца из Таджикистана изъяли сотню контрафактных кроссовок в Новосибирске. Фото: УФССП по НСО.

Новосибирские судебные приставы изъяли у продавца из Таджикистана контрафактные кроссовки. Он торговал ими в одном из ТЦ на Гусинобродском шоссе. Согласия с правообладателем у 43-летнего гражданина из Таджикистана не было.

– Мужчина продавал кроссовки под известными брендами спортивной обуви. Должника удалось вычислить благодаря взаимодействию с представителями власти. Также мужчина зарегистрировался недавно на Госуслугах, ему туда пришла повестка, – сообщили на сайте УФССП по НСО.

Нарушитель явился в отделение к приставам. Там он получил уведомление о том, что необходимо передать контрафактную обувь. Мужчина кроссовки передал, также оплатил исполнительный сбор в размере 10 тысяч рублей. Контрафактную обувь направили в ТУ Росимущество. Там контрафакт уничтожат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber