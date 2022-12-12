Родителей, фотографов и Деда Мороза пустят на новогодние детские утренники в Новосибирске

В Новосибирске в 2022 году родителей и фотографов пустят на новогодние утренники к детям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Привитых Дедов Морозов с медкнижкой и справкой об отсутствии судимости пустят на новогодние утренники в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Подобные ограничения касаются допуска фотографов, аниматоров и других посторонних людей на праздники в школы и детские сады. Заболевшим на утренник вход закрыт. Родителям медкнижка не понадобится, нужно только измерить температуру при входе и обработать руки антисептиком, как и всем остальным посетителям.

В школах новогодние ёлки рекомендуют проводить до 26 декабря. Потом у детей начинаются зимние каникулы.

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