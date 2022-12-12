В Новосибирске 12 декабря обещают потепление до – 12 градусов

В Новосибирск приходит потепление. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В понедельник, 12 декабря, в Новосибирске ожидают сильное потепление к вечеру. Как сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в первой половине дня будет морозно, с температурой около – 20 градусов.

Гололед и обледенение сохраняются утром на дорогах из-за ночных морозов. Водителям следует быть осторожнее и сохранять безопасную дистанцию.

По данным сервиса «Яндекс Погода», за день погода резко изменится. К ночи потеплеет до – 12 градусов. Во вторник, 13 декабря, станет еще теплее – синоптики обещают до – 10.

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