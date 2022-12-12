Режиссер фильма о Янке Дягилевой показал премьеру в Новосибирске

В Новосибирске режиссер встретился со зрителями на премьере фильма о Янке Дягилевой. Фото: Царьград Новосибирск.

В новосибирском кинотеатре «Победа» показали фильм в память о рок-певице Янке Дягилевой. Фанаты ее творчества встретились и с самим режиссером картины «На тебе сошёлся клином белый свет» Игорем Поплаухиным. Об этом сообщает «Царьград Новосибирск».

Московский режиссер сообщил на премьере в Новосибирске, что сделал артхаусное кино, чтобы потом показать его на заграничных фестивалях.

Некоторые поклонники песен Янки Дягилевой со слезами в голосе благодарили Поплаухина за фильм, другим картина не понравилась настолько, что они ушли с середины.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что дом Янки Дягилевой в Новосибирске включили в реестр культурного наследия РФ.

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