Водитель и два пассажира «ВАЗа» погибли в ДТП с фурой на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

В ночь на понедельник, 12 декабря, на трассе в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Случилась авария на автодороге «Чаны-Венгерово-Кыштовка». О происшествии сообщили в Госавтоинспекции по НСО.

– Водитель автомобиля «ВАЗ 2106» двигался со стороны рабочего поселка Чаны в сторону трассы Р-254 «Иртыш». На 1047 км + 200м не предоставил преимущество, столкнулся с фурой «МАН», в составе полуприцепа. Большегруз двигался с стороны Омска в сторону Новосибирска, – говорится в сообщении ГИБДД по региону.

В аварии погибли все, кто был в легковушке. Это водитель и два его пассажира. Возраст и пол жертв в ГИБДД не назвали. Информация уточняется.

На кадрах, которые показали в ГИБДД, видно, что «ВАЗ» после столкновения с фурой превратился в покореженную груду металла.

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