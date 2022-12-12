В Новосибирске прошли городские школьные соревнования по оказанию первой помощи

Новосибирские школьники спасли несколько жизней в рамках чемпионата. Фото: Навигатор /предоставлены Натальей Комуро.

В Новосибирске прошел городской чемпионат по оказанию первой помощи. Справились с условиями конкурса всего четыре команды, из них три – из Советского района, сообщает «Навигатор».

От Академгородка выступали шесть команд: две – из гимназии № 5, две – из гимназии №3, по одной – из образовательного центра «Горностай» и лицея «Интеграл». Все команды перед этим прошли районный этап соревнований.

В чемпионате «Борьба за жизнь» подростков учат спасать людей на современных роботах-тренажерах, на которых готовят специалистов МЧС России и силовиков. Команда из четырех человек должна спасти пострадавшего всего за пять минут. По условиям соревнований, нужно оказать первую помощь четверым пострадавшим в ДТП и донести их до машины скорой помощи.

Первое место на чемпионате заняли ученики 8 класса гимназии № 5: Анна Шмидт, Элина Гаврилова, Ярослав Юшин и Валерия Юшина.

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