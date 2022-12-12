В Новосибирске улицу Станиславского заволокло паром из-за серьезного порыва трубы. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске в Ленинском районе произошел серьезный порыв трубы. Информация об этом появилась в соцсети утром 12 декабря.

– Трубы с горячей водой прорвало у домов №33 и №35 на улице Станиславского. Огромные клубы пара поднялись в воздух на несколько метров, – написали в паблике «АСТ-54».

По словам горожан, на месте ЧП работали специалисты. Они ремонтировали дефекты. Горожане боятся остаться без горячей воды в мороз на длительное время.

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