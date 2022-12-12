Пробки в 6 баллов и несколько аварий сковали проезд по улицам Новосибирска утром 12 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск морозным утром 12 декабря сковали шестибалльные пробки. Также на дорогах произошло как минимум 5 аварий. Об этом сообщает «2ГИС».

ДТП и затор на Станционной улице, пробка на Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Проезд Энергетиков тоже стоит в пробке. Серьёзный затор на Большой улице. Авария и пробка на Троллейной улице, заторы на Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. В сторону правого берега не проехать по Октябрьскому мосту – там гигантский затор.

На правобережье заторы на Большевистской, Никитина, Кирова, Бориса Богаткова и Восход. ДТП на Выборной, Дмитрия Донского. Авария и серьезный затор на Красном проспекте.

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