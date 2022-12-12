В Новосибирске ночью на Вилюйской загорелся универсал. Фото: стоп-кадр.

В ночь на понедельник, 12 декабря, в Новосибирске на улице Вилюйской загорелся автомобиль. Кадры с места ЧП показали в соцсети.

– Универсал загорелся у дома № 5, началось возгорание под капотом машины, – написали в группе «АСТ-54».

Очевидцы добавили, что огонь повредил и бампер рядом стоящей «Мазды». Другие владельцы припаркованных возле авто успели отогнать машины.

Причину возгорания установят эксперты.

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