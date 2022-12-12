В Новосибирске ночью на Вилюйской загорелся универсал. Фото: стоп-кадр.
В ночь на понедельник, 12 декабря, в Новосибирске на улице Вилюйской загорелся автомобиль. Кадры с места ЧП показали в соцсети.
– Универсал загорелся у дома № 5, началось возгорание под капотом машины, – написали в группе «АСТ-54».
Очевидцы добавили, что огонь повредил и бампер рядом стоящей «Мазды». Другие владельцы припаркованных возле авто успели отогнать машины.
Причину возгорания установят эксперты.
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