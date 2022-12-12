Новосибирск скует тридцатиградусным морозом

Не забудьте одеться потеплее. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Синоптики, увы, не радуют прогнозами: Новосибирск снова накроет волной холода, причем уже с понедельника, 12 декабря.

- В Новосибирске днем будет минус 15 - минус 17 градусов, а ночью столбик термометра опустится до минус 31 градуса, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - При этом возможны небольшие снегопады, на дорогах будет гололед.

А вот во вторник, судя по данным портала «Яндекс. Погода», придет кратковременная оттепель: столбик термометра покажет минус 10 градусов. Но в среду снова похолодает: днем будет минус 22 градуса, ночью - минус 27 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер