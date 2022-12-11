В Новосибирске елки подорожали на 30%

Елочные базары уже начали работать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирцев, которые в ближайшее время собираются на елочные базары за новогодним деревом, ждет неприятный сюрприз. Пихты там подорожали на 30% - об этом сообщило издание nsk.bfm.ru со слов продавцов.

Если в 2022 году небольшую пихту на новосибирском базаре можно было купить за 1000-1300 рублей, то теперь цена стала заметно выше. За небольшое деревце придется отдать 1000 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что всего в городе организуют более 100 елочных базаров. Для города это немало: попасть туда можно, из люой точк столиуы Сибири

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер