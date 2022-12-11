В Новосибирске елки подорожали на 30%

Елочные базары уже начали работать.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новосибирцев, которые в ближайшее время собираются на елочные базары за новогодним деревом, ждет неприятный сюрприз. Пихты там подорожали на 30% - об этом сообщило издание nsk.bfm.ru со слов продавцов.
Если в 2022 году небольшую пихту на новосибирском базаре можно было купить за 1000-1300 рублей, то теперь цена стала заметно выше. За небольшое деревце придется отдать 1000 рублей.
Напомним, ранее стало известно, что всего в городе организуют более 100 елочных базаров. Для города это немало: попасть туда можно, из люой точк столиуы Сибири
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