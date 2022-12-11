Мобилизованные новосибирцы поговорили с родными по телемосту, организованному Минобороны РФ

Во время телемоста бойцы смогли пообщатьс ясо своими родными. Фото: Минобороны РФ.
Минобороны РФ организовало телемост, во время которого участники спецоперации могли пообщаться со своими родными. В том числе - мобилизованные из Новосибирска, которых смогли поддержать их родные.
- Когда узнала, что будет телемост, волновалась, ночь не спала, - призналась мама одного из мобилизованных. И добавила, что после разговора на душе стало спокойнее.
В Минобороны напоминают: хоть телемосты организовывать часто не получится, всегда есть возможность отправить письмо родному человеку почтой.
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