В Новосибирске объявили аукционы на 12 троллейбусных маршрутов

Предприятие будет обслуживать маршруты полгода - такой срок заявлен в аукционах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центр управления городским автоэлектротранспортом в Новосибирске объявил 12 аукционов на троллейбусные маршруты в Новосибирске. Ведомство ищет перевозчиков для работы как на правом, так и на левом берегу.

Заявки будут приниматься до 16 декабря, условия участия просты: перевозчик будет работать на маршруте с 1 февраля по 31 августа 2023 года. Водитель и кондуктор каждого троллейбуса должны будут содержать салон в чистоте. Всю собранную плату за проезд предприятие должно будет перечислить заказчику.

Общая стоимость заявленных контрактов - более миллиарда рублей.

КОНКРЕТНО

Где нужен перевозчик?

маршрут №2 «Городской аэропорт — вокзал Новосибирск-Главный»

маршрут №4 «Затулинский жилмассив — завод медпрепаратов»

маршрут №5 «Городской аэропорт — улица Ленинградская»

маршрут №7 «Станиславский жилмассив — улица Лазурная»

маршрут №8 «Затулинский жилмассив — улица Ленинградская»

маршрут №10 «Сад имени Дзержинского — институт горного дела»

маршрут №13 «Улица Учительская — метро „Речной вокзал“»

маршрут №22 «Улица Лазурная — улица Учительская»

маршрут №23 «Сад имени Дзержинского — вокзал Новосибирск-Главный»

маршрут №24 «Станиславский жилмассив — улица Учительская»

маршрут №26 «Затулинский жилмассив — молкомбинат»

маршрут №29 «Северо-Чемской жилмассив — метро Площадь Маркса»