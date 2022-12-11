В Новосибирске полиция начала проверку после драки посетителей и охраны в баре «Руки ВВерх!»

Полиция проводит проверку. Фото: Виктория МИНАЕВА

Посетители бара «Руки ВВерх!» пожаловались в полицию на охранников заведения: новосибирцы уверяют, что секьюрити их избили. Об этом заявили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На данный момент известно, что конфликт произошел 9 декабря: мужчина с женой пришли на юбилей друга. По версии посетителей, именинник что-то говорил человеку, который ставил песни, когда подлетела охрана и скрутила юбиляра. Новосибирец попытался вступиться за друга, но досталась и ему, и его супруге.

- Сообщение о конфликте поступило, проводится проверка, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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