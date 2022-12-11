Новосибирец выкинул с 17 этажа соседскую таксу, которая лаяла по ночам

Мужчину обвинили в расправе над соседской таксой. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Житель дома №92 на улице Забалуева выкинул таксу соседей: об этом очевидцы рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

- Хозяин, видимо, не ночевал дома или работал, а собака скучала и выла по ночам. Соседи вызывали полицию, но никто так и не застал его дома. Писали заявление участковым, - сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

Когда хозяин объявился, между ним и одним из соседей произошла потасовка, жильцы дома вызвали полицию.

- Но за несколько минут до приезда полицейских схватил собаку и вышвырнул её с балкона. Потом спустился на лифте, взял собаку за задние лапы, унёс её и выкинул, - описывают в группе.

Жильцы дома написали заявление в полицию на мужчину, расправившегося с таксой,

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