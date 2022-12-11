26 домов остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

Десятки новосибирцев вновь остались без отопления.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Прокуратура начала проверку после очередного коммунального ЧП в Новосибирске: в Октябрьском районе оключили горячую воду и отопление в 26 домах.
- Под отключение попали дома по улицам Чехова, Толстого, Лобова, Ленинградской, - пояснили в прокуратуре Новосибирской области.
Прокуратуре предстоит разобраться, стали ли причиной аварии возможные нарушения в работе ресурсоснабжающей организации.
А жильцы пока дожидаются возобновления отопления.
- Восстановление теплоснабжения находится под контролем прокуратуры, - добавляют в ведомстве.
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