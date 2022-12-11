26 домов остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

Десятки новосибирцев вновь остались без отопления. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прокуратура начала проверку после очередного коммунального ЧП в Новосибирске: в Октябрьском районе оключили горячую воду и отопление в 26 домах.

- Под отключение попали дома по улицам Чехова, Толстого, Лобова, Ленинградской, - пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратуре предстоит разобраться, стали ли причиной аварии возможные нарушения в работе ресурсоснабжающей организации.

А жильцы пока дожидаются возобновления отопления.

- Восстановление теплоснабжения находится под контролем прокуратуры, - добавляют в ведомстве.

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