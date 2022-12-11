В Новосибирске построят надземные переходы к «Дивногорскому» и «Новомарусино»

Переходы быдут надземными. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хорошая новость для новосибирских пешеходов и водителей: на улице Большоя появятся сразу два надземных перехода - к «Дивногорскому» и «Новомарусино». Сейчас МКУ «Управление дорожного строительства» ищет подрядчика, который возьмёт на себя часть работ и составит проектную документацию: информацию об этом ведомство разместило на Госзакупках.

Чиновники обозначили, каким будет переход - закрытый, из прозрачного антивандального стекла, с платформой подъема для инвалидов и виденаблюдением.

Работы подрядчик должен будет выполнить до 15 июня 2023 года, они обойдутся в 4,8 миллиона рублей.

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