Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии в Искитиме, где без отопления остались 17 тысяч человек

Отопление в дома сибиряков вернули.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии в Искитиме: напомним, там без тепла 10 декабря остались 17 тысяч человек.
- На данный момент отопление восстановлено: устраняются внутридомовые деффекты, где они есть, - пояснили в прокуратуре Новосибирской области.
В ведомстве подчеркнули, что директору МУП «Теплосеть» будет внесено представление об устранении нарушений.
- Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, - продолжают в прокуратуре Новосибирской области.
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