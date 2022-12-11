В Новосибирске толпа с битами напала на мужчину на Затулинке

Толпа напала на мужчину на улице Петухова. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске толпа с битами напала на мужчину на улице Петухова: об этом очевидцы сообщили в группе новосибирской службы эвакуации АСТ-54. Судя по кадрам, размещенным в паблике, избивали мужчину несколь человек.

Инцидент прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области:

- Сотрудники полиции на место выезжали. Один из пострадавших доставлен в больницу, все обстоятельства случившегося выясняются, - заявили в ведомстве.

В полиции завели уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ищут нападавших.

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