В Новосибирске интернет-ухажер пригласил женщину на свидание и обокрал ее

Женщина мечтало о романтичном свидании, но оно закончилось грабежом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Свидание 45-летней сибирячки с интернет-ухажером закончилось ограблением: об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

- Женщина познакомилась с 40-летним новосибирцем в интернете, он ее пригласил к себе в гости - в квартиру на улицу Одоевского в Первомайском районе, - пояснили ведомстве. - Во время свидания он силой отобрал у гостьи мобильный телефон и золотые украшения, а потом выгнал ее из дома.

Сибирячка обратилась в полицию, ее ухажера задержали. Выяснилось, что он уже не раз был судим. Теперь ему предстоит ответить за разбой.

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