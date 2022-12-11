Депутат Смышляев предложил сохранить муниципальные бани Новосибирска

Бани пользуются популярностью у сибиряков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Смышляев выступил за сохранение муниципальных бань. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

- Когда-то у города было 24 муниципальных банию За годы оптимизации было роздано практически все хозяйство. Сейчас очередь дошла и до последних, в том числе бани 7 по ул.Гурьевская,68. В отношении 6 бань рассматривается вопрос о заключении инвестиционных договоров, - говорит депутат.

Выход из этой ситуации Евгений Смышляев видит такой - искать средства на ремонт за счёт бюджета.

- Это вопрос отношения к людям в наше непростое время, считает депутат.

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