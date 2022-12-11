Депутат Смышляев предложил сохранить муниципальные бани Новосибирска

Бани пользуются популярностью у сибиряков.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Смышляев выступил за сохранение муниципальных бань. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
- Когда-то у города было 24 муниципальных банию За годы оптимизации было роздано практически все хозяйство. Сейчас очередь дошла и до последних, в том числе бани 7 по ул.Гурьевская,68. В отношении 6 бань рассматривается вопрос о заключении инвестиционных договоров, - говорит депутат.
Выход из этой ситуации Евгений Смышляев видит такой - искать средства на ремонт за счёт бюджета.
- Это вопрос отношения к людям в наше непростое время, считает депутат.
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