Три рейса из Москвы в Новосибирск задержали на 7 часов: один из самолетов застрял в сугробе

Рейсы задержали на 7 часов.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Непогода внесла коррективы в расписание новосибирксого аэропорта: на онлайн-табло видно, что на семь часов задерживается прилет сразу трех рейсов из московского аэропорта «Домодедово».
- Рейсы должны были прилеть в шестом часу утра, но задерживаются до 12.20, - пояснили КП-Новосибирск в аэропорту «Толмачево». - Один из самолетов уже вылетел в Новосибирск.
Как сообщает ren.tv, в Москве был сильный снегопад, и один из самолетов просто застрял в сугробе. Потому и произошла задержка с вылетом пассажиров в Сибирь.
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