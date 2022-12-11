Три рейса из Москвы в Новосибирск задержали на 7 часов: один из самолетов застрял в сугробе

Рейсы задержали на 7 часов. Фото: Виктория МИНАЕВА

Непогода внесла коррективы в расписание новосибирксого аэропорта: на онлайн-табло видно, что на семь часов задерживается прилет сразу трех рейсов из московского аэропорта «Домодедово».

- Рейсы должны были прилеть в шестом часу утра, но задерживаются до 12.20, - пояснили КП-Новосибирск в аэропорту «Толмачево». - Один из самолетов уже вылетел в Новосибирск.

Как сообщает ren.tv, в Москве был сильный снегопад, и один из самолетов просто застрял в сугробе. Потому и произошла задержка с вылетом пассажиров в Сибирь.

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