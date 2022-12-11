Студентку колледжа, покончившую с собой в Новосибирске, похоронили в Алтайском крае

Девушку похоронили 9 декабря. Фото: Инцидент Новосибирск

В Алтайском крае простились со студенткой новосибирского колледжа, покончившей с собой после выселения из общежития. Напомним, тело девушки нашли недалеко от Бугринского моста. За нексолько минут до гибели она записала видео:

- Мне уже сказали, что меня выселяют, за мной мама из Барнаула едет, вся семья... У меня по 200 пропущенных (вызовов) от каждого.

Похороны девушки прошли 9 декабря, но знакомые студентки нашли в себе силы рассказать об этом только сейчас:

- Мне совсем скоро рожать, и я с трудом это переживаю, - поделилась с КП-Новосибирск одна из знакомых девушки. - Все остальное - без комментариев.

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