«Пять квартир затопило, рухнул потолок»: в Новосибирске в доме на Электрозаводской прорвало трубы

Затопило 5 квартир. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Коммунальное ЧП произошло в доме №12 на улице Электрозаводской: там прорвало трубы. О случившемся новосибирцы рассказали на страницу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- В нескольких квартирах из-за ЧП протёк потолок, - сообщает жительница дома в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Жители на протяжении часа звонили в различные службы города, но никто и не откликнулся.

Спустя время, как пишут новосибирцы, на место ЧП приехали представители районной администрации, а вслед за ними и слесари. Но к тому времени последствия неполадки стали серьезнее:

- Кипятком было затоплено 5 квартир, в двух из них рухнул потолок, - констатируют жильцы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber