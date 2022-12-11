Будет пасмурно и снежно: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на 11 декабря

Погода в Новосибирске 11 декабря 2022 года будет пасмурной и снежной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске 11 декабря 2022 года будет пасмурной и снежной. Об этом рассказали в Западно-Сибирском УГМС.

Ночью синоптики обещают -22...-24 градуса мороза. Днем столбик термометра может опуститься до отметки -21 градус.

− Будет переменная облачность, ночью и днем местами небольшой снег, − сообщили синоптики.

Будет дуть северо-западный ветер. Его порывы могут достигать девяти метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber