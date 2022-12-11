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НовостиОбщество11 декабря 2022 0:00

Будет пасмурно и снежно: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на 11 декабря

В Новосибирске 11 декабря будет пасмурно и снежно
Анастасия ХРОМЫХ
Погода в Новосибирске 11 декабря 2022 года будет пасмурной и снежной.

Погода в Новосибирске 11 декабря 2022 года будет пасмурной и снежной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске 11 декабря 2022 года будет пасмурной и снежной. Об этом рассказали в Западно-Сибирском УГМС.

Ночью синоптики обещают -22...-24 градуса мороза. Днем столбик термометра может опуститься до отметки -21 градус.

− Будет переменная облачность, ночью и днем местами небольшой снег, − сообщили синоптики.

Будет дуть северо-западный ветер. Его порывы могут достигать девяти метров в секунду.

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