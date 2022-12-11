Будет пасмурно и снежно: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на 11 декабря

Погода в Новосибирске 11 декабря 2022 года будет пасмурной и снежной.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске 11 декабря 2022 года будет пасмурной и снежной. Об этом рассказали в Западно-Сибирском УГМС.
Ночью синоптики обещают -22...-24 градуса мороза. Днем столбик термометра может опуститься до отметки -21 градус.
− Будет переменная облачность, ночью и днем местами небольшой снег, − сообщили синоптики.
Будет дуть северо-западный ветер. Его порывы могут достигать девяти метров в секунду.
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