Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельств взрыва в гаражах в Новосибирске

ЧП унесло жизнь одного человека. Фото: Анна ПАШАГИНА

Доклад о ходе расследования обстоятельств взрыва в гаражном кооперативе на улице Мира в Новосибирске поручил представить глава СК РФ Александр Бастрыкин. ЧП, произошедшее 10 декабря, унесло жизнь одного человека.

По предварительной информации, там произошла разгерметизация газового баллона. Точную причину установят следователи.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

− Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, − отметили в Следкоме.

Ранее КП-Новосибирск писала, что спасатели 10 часов разбирали завалы после взрыва в гаражах на улице Мира в Новосибирске.

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