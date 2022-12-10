В Ленинском районе Новосибирска огонь уничтожил три иномарки

В Ленинском районе Новосибирска сгорели три иномарки. Фото: АСТ-54

В субботу вечером, 10 декабря, в Ленинском районе Новосибирска сгорели три иномарки. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

ЧП произошло у дома №6 на улице Колхидской. Огонь объял автомобили марок «Лексус», «Ниссан» и «Сузуки».

− Все автомобили уничтожены полностью. Случилась разгерметизация бака, произошел розлив топлива, − рассказали в паблике.

По словам очевидцев, пламя перекинулось на расположенную рядом электростанцию. На ней обгорели стена и краска на дверях.

В ГУ МЧС России по НСО прокомментировали произошедшее. Они рассказали, что пожар тушили 12 человек и три единицы техники.

− Сотрудники МЧС России подали пенную атаку. По оперативной информации, в результате пожара огнем повреждены три автомобиля по шесть метров квадратных каждый, − отметили в ведомстве.

В ЧП никто не пострадал.

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