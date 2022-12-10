Спасатели 10 часов разбирали завалы после взрыва в гаражах на улице Мира в Новосибирске

Спасатели завершили разбор завалов после взрыва в гаражах на улице Мира в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Спасатели завершили разбор завалов после взрыва в гаражах на улице Мира в Новосибирске. На это ушло 10 часов, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, ЧП произошло 10 декабря в 10:53. Повреждения получили как минимум 10 гаражей, один человек погиб.

− Площадь обрушений составила 90 квадратных метров, − сообщили в МЧС.

Чтобы разобрать обломки конструкций, пришлось прибегнуть к помощи тяжелой техники. В работах участвовали два автокрана, фронтальный погрузчик и два грузовых автомобиля.

Причины ЧП устанавливают следователи. Как ранее писала КП-Новосибирск, СК возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины.

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