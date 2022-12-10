Ушла из дома и не вернулась: в Новосибирске ищут 43-летнюю женщину из Свердловской области

Женщина ушла из дома 30 ноября 2022 года. Фото: ЛизаАлерт
Волонтеры пытаются установить местонахождение 43-летней Анны Жилинской. Она ушла из дома 30 ноября 2022 года, рассказали в группе новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт».
Женщина проживала в селе Тарасково Свердловской области. Однако не исключено, что она могла уехать в столицу Сибири.
− Анна нуждается в медицинской помощи, − подчеркнули в публикации.
Приметы женщины: рост 163 сантиметра, плотного телосложения, серые глаза, темно-русые волосы.
Была одета: неизвестно.
Если вы знаете, где может находиться Анна или где-то видели ее, сообщите об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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