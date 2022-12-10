«Стоял на аварийке, как будто ждал меня»: иномарка несколько раз подрезала скорую в Новосибирске

История произошла поздно вечером 8 декабря. Фото: стоп-кадр из видео читателя

Водитель иномарки несколько раз подрезал машину скорой помощи в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск рассказал читатель.

Все произошло поздно вечером 8 декабря. Спецавтомобиль спокойно ехал по дороге – без мигалки и звукового сигнала.

Перед светофором скорая затормозила. Справа от нее стояла легковушка на аварийке.

− Водитель стоял на аварийке, как будто ждал меня, − вспоминает водитель спецавтомобиля.

Когда загорелся зеленый свет, скорая начала движение. Внезапно иномарка подрезала ее и помчалась вперед.

Спустя некоторое время скорая поравнялась с легковушкой. И тут иномарка во второй раз резко перестроилась на другую полосу − данный маневр чуть не привел к ДТП.

Что было на уме у водителя авто − неизвестно.

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