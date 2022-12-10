Каждая седьмая компания в Новосибирске планирует дарить новогодние подарки сотрудникам

В Новосибирске каждая седьмая компания будет дарить своим сотрудникам подарки на Новый год. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске каждая седьмая компания будет дарить своим сотрудникам подарки на Новый год. Такие данные показал опрос, проведенный сервисом SuperJob.

Некоторые фирмы планируют устроить сюрприз для детей своих работников. Этот вариант выбрали 48% респондентов.

− В каждой пятой организации (22%) новогодние сюрпризы предусмотрены и тех, и для других, − показал опрос.

А вот вручать подарки клиентам и партнерам собираются только 3 компании из 10. Среди самых популярных корпоративных подарков – сладости, алкоголь, канцелярские изделия с логотипом фирмы, а также чайные или кофейные наборы.

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