В Новосибирске завкафедрой НГМУ будут судить за мошенничество

Размер материального ущерба составил более одного миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Заведующую кафедрой физического воспитания Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) будут судить за мошенничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как выяснили следователи, в 2019 году женщина фиктивно взяла на работу в ВУЗ своего знакомого. По 2022 год этот человек якобы занимал различные должности.

− При этом гражданин фактически работу не выполнял, − уточнили в прокуратуре.

Сибирячка собрала необходимые документы, заключила трудовые договоры и оформила банковские карты. На счета поступала заработная плата, которую завкафедрой забирала себе.

Размер материального ущерба составил более одного миллиона рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Региональная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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